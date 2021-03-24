Берн, , 10:13 — REGNUM Французская сноубордистка Жюли Помагальски, являющаяся чемпионкой мира по данному виду спорта, погибла в Швейцарии. Об этом 24 марта сообщает Le Journal.

Уточняется, что 40-летняя спортсменка погибла при сходе лавины в Швейцарских Альпах.

Также спасателями было обнаружено мертвое тело ее гида — Бруно Кутелли.

Отметим, Жюли Помагальски являлась чемпионкой мира по сноуборд-кроссу и серебряным призером чемпионата мира 2003 года в параллельном гигантском слаломе, а в 2004 году стала обладательницей Кубка мира в этой дисциплине. Также она два раза принимала участие в Олимпиадах.