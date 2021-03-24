Уфа, , 10:15 — REGNUM Первый заместитель председателя госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Андрей Крылов назначен исполняющим обязанности председателя этого ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров, 24 марта передает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что еще одним указом Хабиров освободил Ильдара Шафикова от должности председателя госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору по собственному желанию.

Андрей Крылов родился в г. Уфе в 1979 году. Стал выпускником Уфимского колледжа статистики, информации и вычислительной техники. Также окончил Российский заочный институт текстильной легкой промышленности. Должность первого заместителя председателя госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору занимал с февраля 2015 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что увольнение Шафикова связано с неэффективным реагированием сотрудников этого регионального госкомитета на поручение правительства Башкирии разобраться с резким увеличением платы за тепло.