Элиста, , 10:11 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки скончался один пациент с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 24 марта.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 310 летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавирусной инфекции положительный результат теста на наличие инфекции получили 19 811 жителей Калмыкии. Большинство выздоровели.

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