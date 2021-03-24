Иркутск, , 10:10 — REGNUM В Иркутской области по результатам третьего этапа тестирования населения на выработку антител к коронавирусу выяснилось, что почти каждый четвертый житель региона имеет достаточно высокий уровень иммунитета. Как пояснил журналистам на онлайн-конференции в пресс-центре «АиФ в ВС» доктор медицинских наук, профессор, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов, максимальные показатели зафиксированы у жителей Иркутска и Братска. Его слова цитирует irk.ru.

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Средний показатель иммунитету к SARS-CoV-2 в Иркутской области составил 46,2%.

«При этом не все получили вторую дозу вакцины, но антитела у многих все равно обнаруживались» — отметил Сергей Балахонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2021 года власти региона извещали, что коллективный иммунитет образовался уже у 25,9% жителей Приангарья.

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