Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 23 293 исследований на SARS-CoV-2 выявили 450 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Всего на текущую дату в стране выявили 278 628 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 270 922 победили инфекцию, в том числе 254 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3722 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе восемь скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1463 пациента, в оборудованных гостиницах — 180. На карантине находятся 265 человек.

Согласно официальным данным на 22 марта, в Грузии в результате 20 903 исследований выявили 528 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 299 человек.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно данным минздрава страны, вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca идёт слишком медленно из-за того, что мало людей записываются на прививку. Для популяризации прививочной кампании накануне вакцинацию прошла в присутствии журналистов министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии задержали подозреваемого в подделке результатов ПЦР-тестов