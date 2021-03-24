Челябинск, , 10:08 — REGNUM В Челябинске бизнесмен арестован за мошенничество с землёй на сумму 115 млн рублей. Постановление вынес Центральный райсуд.

Теперь гражданин отправится в СИЗО до 22 мая. Впрочем, пока у него есть возможность обжаловать это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было раскрыто сотрудниками ФСБ. По данным следствия, руководитель одной из фирм арендовал землю с помощью подложных документов и затем выкупил её по льготной цене без наличия на то оснований.

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