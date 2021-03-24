Соледар, ДНР, , 10:11 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды обстреляли территорию ДНР. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На юге ДНР боевики ВСУ выпустили 10 мин калибра 120 мм, а также применили стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировали, отметили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина оценила ущерб, нанесённый ДНР Украиной за все годы войны, в 200 млрд рублей.

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