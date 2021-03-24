Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM В Южно-Приморском парке на юго-западе Санкт-Петербурга найден скелетированный труп неизвестного человека ростом около 1 метра. Тело могло принадлежать ребенку либо человеку аномально низкого роста. Останки направлены на экспертизу для установления личности и обстоятельств смерти.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», находка была сделана 23 марта в 500 метрах от дома 14 по улице Маршала Захарова. Рядом с останками изъяты пакеты, пластиковые бутылки и окурки.

По данным «Фонтанки», останки нашли подростки, гулявшие в парке. Один из мальчиков рассказал о страшной находке матери, которая обратилась в полицию.

«Найденное тело было без одежды, его длина составляла около метра. Пол установить пока не удалось <…> Проводится проверка», — сообщает источник.