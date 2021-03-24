Скопье, , 14:56 — REGNUM Албанская оппозиция (партии «Альянс за албанцев» и «Альтернатива», представляющие интересы албанцев в Северной Македонии) полностью заблокировала работу парламента Северной Македонии, предложив семь тысяч поправок к ряду законопроектов. Днем ранее в правительстве Северной Македонии призвали оппозиционных депутатов прекратить блокировать работу парламента. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Блокировка работы парламента стала ответом оппозиции на отказ парламентского большинства одобрить законопроект о гражданстве. В соответствии с данным законопроектом тысячи жителей страны, преимущественно албанцы, могли получить гражданство в упрощенном порядке.

К настоящему моменту албанская оппозиция представила уже 30 тысяч поправок к 20 законопроектам в разных сферах.

«Мы очень решительны в этом вопросе, не семь тысяч, но, если потребуется, представим и 17 тысяч поправок, потому что неприемлемо, когда создаются препоны для обсуждения вопросов, обладающих первостепенным значением для граждан», — заявил Эльми Азири, представитель албанской оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В переписи населения Северной Македонии приняли участие 130 тысяч человек