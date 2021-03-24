Элиста, , 10:06 — REGNUM Ещё 31 житель Республики Калмыкия получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 24 марта. Это на пять случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 больше, чем днём ранее.

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В настоящее время в Калмыкии занято 332 ковидные койки. В тяжёлом состоянии находятся 14 пациентов с COVID-19, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 1 511 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено 19 811 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 18 937 пациентов.

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