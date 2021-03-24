Брянск, , 10:08 — REGNUM Благодарственное письмо из посольства Турецкой Республики поступило в адрес главного врача и коллектива Унечской центральной районной больницы Брянской области. Чрезвычайный и полномочный посол поблагодарил медиков за заботу о пациенте из Турции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в региональном оперативном штабе.

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Гражданин Турции Бостан Эзер, работающий водителем, почувствовал себя плохо на одной из автозаправочных станций под Брянском. Его доставили в коронавирусный госпиталь в Унече. Иностранцу оказали необходимую медицинскую помощь, а затем доставили специальным авиарейсом в Турцию. В настоящее время пациент проходит лечение в Анкаре.

«Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Российской Федерации Мехмет Самсар направил в адрес главного врача Унечской ЦРБ Светланы Кудиновой, заведующей отделением Ларисы Коваль, ответственного за транспортировку пациента Семёна Сафронова и всего коллектива госпиталя Благодарственное письмо. В нём выражается искренняя благодарность за проявленные к гражданину Турции внимание и помощь», — уточнили в оперштабе.

Самолёт минздрава Турции прилетал в Брянск 18 марта. Унечский госпиталь один из крупнейших в области, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

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