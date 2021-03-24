Токио, 24 марта, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Lexus опубликовал очередной тизер электрокара, который получит новую систему полного привода Direct4. Изображение модели распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Lexus Новый электрический концепт-кар Lexus

В компании пообещали полностью рассекретить новинку 30 марта 2021 года. Однако некоторые подробности о ней уже есть.

Собран электрокар будет на платформе e-TNGA — электрическая версия модульной архитектуры TNGA. Судя по изображению, это будет фастбек с внушительным клиренсом.

Новинка получит светящуюся надпись Lexus на двери багажника, небольшой спойлер, узкие светодиодные фонари на корме и крышу, визуально разделенную на две части. Что же касается лицевой части, то здесь установлена светодиодная оптика необычной формы и заглушка вместо решётки радиатора.

Полный привод Direct4 представляет из себя систему из четырех электромоторов, расположенных на каждой оси, которую контролирует интеллектуальная система. Она отвечает за равномерное распределение тяги между моторами и обеспечивает необходимое тормозное усилие на колеса.

Напомним, в 2020 году российские дилеры реализовали 20 586 машин марки Lexus — на 8% меньше, чем в 2019 году.

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