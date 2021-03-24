Пекин, , 10:04 — REGNUM Мобильной версии игры Genshin Impact удалось заработать больше одного миллиарда долларов менее, чем за шесть месяцев после релиза. Об этом 23 марта сообщило аналитическое агентство Sensor Tower.

Аналитики отмечают, что за последний месяц по суммарным доходам Genshin Impact уступает только PUBG Mobile и Honor of Kings от компании Tencent. При этом за пределами Китая игра является абсолютным лидером среди всех мобильных проектов.

ИА REGNUM напоминает, что Genshin Impact — это ролевая игра с открытым миром, разработанная китайской компанией miHoYo Limited. Она является условно-бесплатным проектом — т. е. играть в неё можно бесплатно, но разработчиками предусмотрен онлайн-магазин, в котором за реальную валюту можно покупать различный контент.

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