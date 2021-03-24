Ереван, , 10:07 — REGNUM Депутаты Национального собрания (парламента — ред.) Армении отменили режим военного положения, который был введен в республике в конце сентября 2020 года из-за начала военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом 24 марта сообщает агентство News.am.

«Депутаты Национального Собрания Армении в ходе голосования 24 марта одобрили проект решения об отмене режима военного положения», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за данный законопроект проголосовали 118 депутатов, один против и еще один воздержался.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта спикер парламента республики Арарат Мирзоян заявил, что режим военного положения, введённый на территории Армении из-за начала военных действий в Карабахе, будет отменен 24 марта, когда парламентское большинство страны — партия «Мой шаг» — проголосует за такое решение.