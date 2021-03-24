Ярославль, 24 марта, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:0 победил ЦСКА в четвертом матче полуфинала Западной конференции КХЛ и сравнял счет в серии 2:2. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ХК «Локомотив» «Локомотив» празднует второй гол

Игра прошла на льду «Арены-2000» в Ярославле. Хозяева смогли дважды забить во втором периоде. Шайбы на счету форвардов Артема Ильенко и Тему Пулккинена. Третий гол в пустые ворота провел Егор Коршков.

«Очень хороший матч. С первого вбрасывания пошла серьёзная борьба, и хорошо, что мы попали в этот темп, в это движение. Начало было за ЦСКА, они провели неплохую атаку, потом мы получили удаление. Думаю, что эти две минуты, которые мы выстояли, дали команде серьёзный заряд. Неплохо у нас получался переход из обороны в атаку, позиционные атаки, ну и со второго периода мы провели много времени в зоне соперника. Хорошо нагнетали, и мало того ещё и забросили хорошие шайбы. И в равных составах, и в большинстве. На третий период мы попросили ребят, чтобы продолжали держать темп, переводили игру в чужую зону, но ЦСКА периодически задерживался и у нас в зоне. Тем не менее, ребята выстояли. Где-то случались ошибки, но Эдди (Паскуале — ИА REGNUM) подчищал», — заявил после матча главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка.

Для вратаря «Локомотива» Эдди Паскуале это второй матч в серии с ЦСКА, в котором он не пропускает шайб. В целом хозяева превзошли армейцев по броскам и времени в атаке. Преимущество хозяев признал и наставник ЦСКА Игорь Никитин, который проиграл в собственный день рождения.

«Мы проиграли нейтральные шайбы, всю борьбу проиграли. Как можно играть в атаке, если ты играешь без шайбы. Думаю, «Локомотив» сегодня заслужил победу. Готовимся дальше», — заявил после игры главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Пятая игра серии между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет в Москве 25 марта, шестой матч в Ярославле 27 марта.