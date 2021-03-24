Москва, , 10:01 — REGNUM В «Единой России» предложили распространить турстисткий кешбэк на путевки в детские лагеря, а также включить их в число пострадавших от пандемии отраслей.

Это позволит оздоровительным организациям получить государственные меры поддержки, а родителям — организовать детям отдых после долгого нахождения дома, отмечают в партии.

Одновременно предлагается разработать программу реконструкции детских оздоровительных лагерей и предлагают начать ее в этом году со сроком реализации в течение пяти лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, третий этап программы с частичным возвратом средств за поездки по России стартовал в ночь с 17 на 18 марта. Условия для возврата средств остались прежними: можно получить 20% от потраченной на путешествие суммы, при этом компенсация не должна превышать 20 тыс. рублей. За первые дни старта нового этапа граждане приобрели путевок на 1 млрд рублей, сообщили в Ростуризме.

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