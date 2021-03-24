Москва, , 10:00 — REGNUM В России проходит испытание шлем с элементами дополненной реальности, который поможет летчикам Су-57 в управлении истребителем и наведении оружия на цель. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) (входит в Ростех).

«В настоящее время проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации, интегрированная в защитный шлем летчика для самолета Су-57», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема летчика прицельной символики для применения различных видов авиационных средств поражения, индикацию пилотажной информации, а также вывод видеоизображения закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевой истребитель 5-го поколения Су-57 получил кабину с максимальной степенью автоматизации процессов. Пилот может получать больший объём информации о тактической обстановке и о работе систем истребителя благодаря многофункциональным индикаторам. Технология интеллектуальной поддержки помогает ему выполнять поставленные задачи.

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