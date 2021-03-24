Лос-Анджелес, США, , 10:00 — REGNUM В сеть выложили ролик, в котором показано, как создавалась сцена с нападением пауков из сериала «Мандалорец». Видео опубликовано 24 марта на портале Comicbook.

В ролике длительностью около трёх минут компания Image Engine показала процесс создания эпизода на основе концепт-арта художника Ральфа МакКуарри. Видео также демонстрирует сцену, в которой Дин Джарин, Боба Фетт и Феннек Шенд сражаются с имперскими штурмовиками.

Напомним, второй сезон сериала «Мандалорец» потоковый сервис Disney Plus начал показывать в декабре 2020 года. Ожидается, что продолжение шоу выйдет в 2022 году.

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