Иркутск, , 09:59 — REGNUM Власти Иркутска обеспокоены приказом Росавиации № 421-п, в соответствии с которым на территории областной столицы установлена приаэродромная санитарная зона, в которую попадает более 50% площади областного центра и еще 12 муниципальных образований Иркутской области. Как сообщает 24 марта пресс-служба городской мэрии, при определении приаэродромной территории выделяют семь санитарных подзон.

По действующим санитарным правилам, в границах седьмой подзоны запрещается размещение жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, организаций отдыха детей и их оздоровления.

«В границы седьмой подзоны войдет более 50% площадей Иркутска с уже имеющимися строениями и перспективами по застройке, в том числе образовательные и жилые объекты, на которые выданы разрешения на строительство», — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.

В связи со сложившейся ситуацией он намерен обратиться в транспортную прокуратуру и прокуратуру Иркутской области за разъяснением порядка действий муниципального органа власти в сложившейся ситуации.

«Невозможность строительства на территории санитарных подзон иркутского аэропорта, особенно подзоны №7, по факту приведет к срыву реализации национальных проектов. Также мы не сможем выполнять задачи президента Российской Федерации по увеличению объемов жилья, строительству социальных объектов», — подчеркнул мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток международного аэропорта Иркутск в 2020 году составил 1 369 291 человек, что 44,4% ниже показателя 2019 года.

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