Тбилиси, , 09:59 — REGNUM Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали мужчину по подозрению в изготовлении и продаже отрицательных результатов лабораторных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ведомства.

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«Следствие установило, что подозреваемый от имени одного из медицинских учреждений, расположенных в Имеретии, без лабораторного обследования подготовил и передал двум лицам документы с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус в обмен на 200 лари», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе следственных действий у подозреваемого было изъято большое количество бланков, на которых стояли подписи и печати. Ему предъявили обвинение по статье о подделке документов. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Стоит отметить, что в Грузии ранее не сообщали об изготовлении поддельных тестов на коронавирус.

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