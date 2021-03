Лондон, , 09:57 — REGNUM В Сети появился новый трейлер комедийной стратегической игры Evil Genius 2: World Domination. Его опубликовали 23 марта на официальном YouTube-канале студии Rebellion.

Новый трейлер проекта разработчики посвятили его главным «героям» — криминальным гениям, стремящимся установить мировое господство. Сообщается, что игроки смогут выбрать одного из четырёх персонажей со своими уникальными способностями: Красного Ивана, Эмму, Залику и Максимиллиана.

Напомним, релиз Evil Genius 2: World Domination ожидается уже 30 марта 2021 года. Игра будет доступна только на PC.

