Киев, , 09:59 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 14 174 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 24 марта пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране были госпитализированы 5438 человек, 342 пациента скончались от последствий, вызванных болезнью.

Наибольшее количество случаев заражения обнаружено в Киеве и Одесской области — 1300 и 1177 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 579 906 случаев заражения, 30 773 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине зафиксировали 11 476 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, при этом скончались 333 пациента.

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