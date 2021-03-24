Брюссель, , 09:58 — REGNUM Более строгие правила, которые будут регулировать экспорт вакцин от COVID-19 из стран участниц Европейского союза, представят 24 марта власти сообщества. Об этом 24 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС.

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По информации представителя, новые правила упростят заморозку Евросоюзом экспорта в страны, не выполнившие свои обязательства по поставкам вакцины. Также указывается, что теперь Еврокомиссия будет при принятии решений руководствоваться данными о темпах вакцинации в странах, запрашивающих поставки такого рода препаратов из ЕС.

При этом подчеркивается, что новые нормы не затронут поставок в рамках международного механизма COVAX.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что Европе необходима российская вакцина от COVID-19 «Спутник V».