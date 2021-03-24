Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM Опрессовки в Екатеринбурге проведут в несколько этапов с мая по август 2021 года. Об этом сообщается в предварительном графике, размещённом на портале центральной диспетчерской службы.

Первые гидравлические испытания пройдут в городе сразу же после полного отключения батарей, с 18 по 21 мая 2021 года. Второй этап намечен на период с 8 по 11 июня, третий — с 20 по 23 июля. Заключительные испытания проведут с 10 по 13 августа.

Готовиться к предстоящему отопительному сезону власти намерены с 30 августа по 15 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, отопление в городе намерены отключить поэтапно с 13 по 17 мая.

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