Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Бывшие боксёры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд проведут третий бой. Об этом 24 марта заявил Тайсон в прямом эфире в Instagram гостиницы Haute Living.

«Хочу всем сообщить, что бой с Холифилдом состоится», — сказал Тайсон.

Он добавил, что поединок состоится 29 мая, но не уточнил место проведения. По словам Тайсона, сейчас осталось только пересмотреть некоторые пункты в контракте.

Напомним, в 1996 и 1997 годах Холифилд и Тайсон провели два боя, оба раза победил Холифилд. В первом поединке Тайсон был отправлен в нокаут в 11-м раунде. Во втором бою Тайсона дисквалифицировали за два укуса ушей соперника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бой Тайсона и Холифилда могут организовать промоутеры из России.

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