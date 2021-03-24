Ташкент, , 09:54 — REGNUM В Ташкенте приступили к реализации второго этапа строительства надземной кольцевой линии метрополитена, сообщили в пресс-службе компании «Узбекистанские железные дороги».

23 марта в Ташкенте прошла пресс-конференция «Приоритетные задачи по строительству и вводу в эксплуатацию второго этапа Ташкентской надземной кольцевой линии метро».

Общая протяженность участка в рамках второго этапа составит 15 км. На этой линии появится девять новых станций метро. Участок будет построен от рынка Куйлюк до нового Янгихаётского района Ташкента.

На строительстве задействовано 150 единиц специальной техники и 3,5 тыс. работников. При этом специалисты используют местные строительные материалы.

Всего запланировано пять этапов строительства Ташкентской надземной кольцевой линии метро. Проект реализуется совместно со специалистами из России, Турции и Германии.