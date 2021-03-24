Челябинск, , 09:54 — REGNUM В Челябинской области за 23 марта выявили ещё 136 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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с начала пандемии в регионе обнаружили уже 55 710 заразившихся. Выздоровели 49 234 пациента.

Число больных COVID-19 продолжает снижаться и уже находится на отметке 4148. За 23 марта подтвердили смерть 11 пациентов с коронавирусом, в том числе восьми — от COVID-19.