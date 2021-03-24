Скопье, 24 марта 2021, 10:09 — REGNUM Главы оппозиционных партий, представляющих интересы албанцев в Северной Македонии, «Альянса за албанцев» — Зиадин Селя ‑ и «Альтернативы» — Африм Гаши вечером 22 марта поздравили Альбина Курти с избранием на пост премьер-министра Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Зиадин Селя назвал избрание Курти подтверждением того, что албанцы Косов стремятся к переменам.
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Напомним, в ходе досрочных парламентских выборов в Северной Македонии летом 2020 года Курти поддерживал албанскую оппозицию этой страны.
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