Скопье, , 10:09 — REGNUM Главы оппозиционных партий, представляющих интересы албанцев в Северной Македонии, «Альянса за албанцев» — Зиадин Селя ‑ и «Альтернативы» — Африм Гаши вечером 22 марта поздравили Альбина Курти с избранием на пост премьер-министра Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Зиадин Селя назвал избрание Курти подтверждением того, что албанцы Косов стремятся к переменам.

Зиадин Селя «У албанцев Косово теперь есть премьер-министр и правительство, заслуживающие этих постов, которые скорыми шагами продолжат государствостроительство Косово ради блага граждан и поведут страну к экономическому развитию, торжеству правового государства и интеграции в евро-атлантические структуры».

Африм Гаши «Правосудие запаздывает, но не забывает. После того, как первое правление Курти было прервано, сегодня вечером Курти вернулся к руководству правительством республики Косово, чтобы подтвердить, что воля народа сильнее всех временных неестественных препятствий».

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Напомним, в ходе досрочных парламентских выборов в Северной Македонии летом 2020 года Курти поддерживал албанскую оппозицию этой страны.

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