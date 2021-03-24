Кызыл, 24 марта, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Туве численность рабочей силы в возрасте от 15 лет достигла почти 132 тыс. человек, или 60% от всего населения региона. При этом официально безработными из них числятся 14,9 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы составил 11,4% от общей численности рабочей силы. Около 4,9 тыс. безработных, т. е. каждый третий, получали к концу февраля 2021 года пособие по безработице.

«В течение февраля 2021 г. признано безработными 1396 человек (на 28,1% меньше, чем в феврале 2020 г.). Численность трудоустроенных безработных в феврале 2021 г. составила 497 человек (на 23,9% меньше, чем в феврале 2020 г.)», — отметили в службе статистики.