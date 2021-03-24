Белгород, , 09:54 — REGNUM Возобновлено расследование уголовного дела, возбуждённого в 2016 году после обнаружения скелетированных останков человека в лесу возле села Ближняя Игуменка Белгородской области. Мужчину убил отец, а спрятать тело помог второй сын, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Останки человека с переломами обнаружили местные жители в лесном массиве урочища «Авдеевское». Судебная экспертиза установила, что погибшему при жизни была причинена черепно-мозговая травма. Было возбуждено уголовное дело. Только в марте 2021 года следователи смогли установить личность погибшего и лица, причастного к преступлению. По предварительным данным в 2013 году убийство жителя Белгорода 1979 года рождения в ходе ссоры совершил его родной, ныне покойный, отец. Скрыть тело в лесу отцу помогал родной брат погибшего, 44-летний житель областного центра.

По уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий и судебных экспертиз. Расследование продолжается.