Чита, , 09:54 — REGNUM Бойцы подразделения специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) и представители Русского географического общества (РГО) совершили совместное восхождение на гору Палласа, расположенную на Яблоновом хребте на западе Забайкальского края. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Экспедиция, приуроченная к празднованию «Всемирного дня водных ресурсов», прибыла в уникальное место, где сходятся водоразделы трёх великих рек — Амура, Лены и Енисея — на «КамАЗах» и внедорожниках.

«Военнослужащие вместе с остальными участники восхождения поднялись на гору высотой 1236 метров над уровнем моря и установили флаг «Русского географического общества» на вершине уникального природного объекта», — говорится в сообщении. В восхождении приняли участие более 100 человек.

Замечательная вершина названа в честь географа и естествоиспытателя академика Петера Симоне Палласа, внёсшего значительный вклад в изучении России.

Напомним, что гору Палласа также называют «Горой пяти морей», так как Лена впадает в море Лаптевых, Енисей несёт свои воды в Карское море, а устье Амура находится на границе сразу двух морей — Охотского и Японского. Пятым морем в списке по праву называют озеро Байкал, издавна получившее почётный титул «Славное море».

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот ВМФ России совместно с Русским географическим обществом летом 2021 года продолжит исследование архипелага Новая Земля.

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