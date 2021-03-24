Симферополь, , 10:02 — REGNUM Число земельных участков в Крыму, принадлежащих иностранным гражданам, сократилось по меньшей мере на 500. Об этом проинформировали в госкомитете по государственной регистрации и кадастру Крыма, сообщает 24 марта РБК.

По состоянию на 1 января 2021 года иностранцы владеют в Крыму 11 тыс. земельных участков. До того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете для иностранцев на владение крымской землёй, таких участков насчитывалось 11,5 тыс.

Запрет на владение участками отказались признавать в ЕС. В заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей, опубликованном на сайте организации, указ назван очередной попыткой «принудительной интеграции» полуострова в состав РФ. Указ якобы может понудить жителей Крыма к вступлению в российское гражданство, а это ведёт к «произвольному лишению права собственности», говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года Путин подписал указ, запрещающий иностранцам, иностранным юридическим лицам и лицам без гражданства владеть участками земли на территории Крыма. Запрет вступил в силу 20 марта 2021 года.

Ограничение распространяется на 19 из 25 муниципальных образований Крыма, включая Евпаторию, Керчь, Ялту, Судак и частично Севастополь.

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