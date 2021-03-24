Самара, 24 марта 2021, 10:05 — REGNUM К двенадцатичасовому телемарафону, посвящённому 60-летию первого полёта человека в космос, готовятся в Самаре. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Сообщается, что в регионе подготовка к этому событию идет особым образом: на протяжении всего юбилейного 2021 года в области будут проходить просветительские, образовательные, культурно-массовые и памятные мероприятия.
10 и 11 апреля текущего года на стадионе «Самара-Арена» запланировано проведение интерактивных программ и тематических выставок. А 12 апреля, в день 60-летия полёта Юрия Гагарина, состоится двенадцатичасовой онлайн телемарафон с включением репортажей со всех мероприятий, выступлений творческих коллективов, интервью победителей «космических» викторин и конкурсов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Калуге стартовал художественный конкурс на космическую тематику.