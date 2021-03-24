Самара, , 10:05 — REGNUM К двенадцатичасовому телемарафону, посвящённому 60-летию первого полёта человека в космос, готовятся в Самаре. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что в регионе подготовка к этому событию идет особым образом: на протяжении всего юбилейного 2021 года в области будут проходить просветительские, образовательные, культурно-массовые и памятные мероприятия.

10 и 11 апреля текущего года на стадионе «Самара-Арена» запланировано проведение интерактивных программ и тематических выставок. А 12 апреля, в день 60-летия полёта Юрия Гагарина, состоится двенадцатичасовой онлайн телемарафон с включением репортажей со всех мероприятий, выступлений творческих коллективов, интервью победителей «космических» викторин и конкурсов.

«По сути, это будет космический марафон, участниками которого станут все жители страны, ведь трансляция и прямые включения будут организованы во все и из всех субъектов России. Например, Ярославль организует прямое включение из музея села Никольское, родины В. Терешковой, где сохранилась спускаемая капсула её корабля. Из Башкортостана ждёт сюжет про башкирский мёд, который поставляют космонавтам в Звёздный городок. Оренбург включится в телемарафон с территории бывшего Чкаловского лётного училища, где учился Юрий Гагарин и сохранился самолёт МИГ-18, на котором курсанты-истребители совершали первые самостоятельные полёты», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Калуге стартовал художественный конкурс на космическую тематику.