Оренбург, , 09:49 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении бывшего руководства противотуберкулезного диспансера. Три человека признаны виновными в хищении, с использованием служебного положения, сообщает СУ СКР по региону.

В преступлении по части 3 статьи. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения») обвинялись бывшие главврач тубдиспансера, заместитель главного врача по административно-хозяйственной части и заведующий хозяйством больницы.

По данным следствия, с 2012 года по 2019 годы совершено в общей сложности 29 преступлений. На работу в диспансер были устроены 12 «виртуальных» работников. Они не выходили на работу. Однако им начислялась зарплата, которую присваивали фигуранты уголовного дела. Ущерб медучреждению оценивается в 6 млн рублей.

Суд приговорил экс-главврача больницы к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дополнительному наказанию в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Остальные фигуранты оштрафованы на 500 тысяч и 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Для обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях.

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