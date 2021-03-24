Женева, Швейцария, , 09:57 — REGNUM Совет ООН по правам человека в ходе своей 46-й сессии, проходившей в Женеве 23 марта, принял резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. Об этом сообщает KBS.

Известно, что данный документ принимается 19-й год подряд. В нём изложено «решительное осуждение систематических, широко распространённых и грубых нарушений прав человека в КНДР, которые совершаются в Северной Корее в течение длительного времени и продолжаются по сей день».

В документе также обнародован призыв к Северной Корее сотрудничать с международным сообществом, в том числе с ООН, по вопросам пандемии коронавируса, а также выражена обеспокоенность нарушениями прав «военнопленных и их потомков».

В ответ на резолюцию посол КНДР при ООН Хан Дэ Сон выступил с протестом, заявив, что «Северная Корея не признаёт эту резолюцию».