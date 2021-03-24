Лондон, , 09:50 — REGNUM Британский автопроизводитель Bentley раскрыл подробности о новой модели Continental GT Speed. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании называют Continental GT Speed самым динамичным гражданским автомобилем марки за более чем 101-летнюю истории компании. Это авто набирает «сотню» за 3,6 секунды. Максимальная скорость машины равна 335 км/ч, а её мощность составляет 659 л. с.

Актуальная модель Continental GT появилась в продаже четыре года назад. Предыдущее поколение модели оснащалось шестилитровым турбированным мотором W12 мощностью 635 л. с. С 0 до 100 км/ч модель разгонялась за 4,1 секунды. Таким образом, новый гранд-турер на 24 силы производительнее и на 0,5 секунды динамичнее предшественника.

Модель уже доступна для заказа у дилеров марки. В Соединённых Штатах и Европе авто появится в третьем квартале нынешнего года. До остальных стран модель доберётся в четвертом квартале.

Ранее компания Bentley приступила к продаже на российском рынке обновлённого внедорожника Bentayga. Модернизированное авто выделяется более крупным бампером, увеличенной радиаторной решёткой и иным расположением головной оптики.

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