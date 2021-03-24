Минск, , 09:48 — REGNUM 23 марта была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Активистку задержали у неё дома в Гродно, после чего отвезли в Управление внутренних дел Ленинского района города, где она находится в настоящее время. Об этом сообщает Polskie Radio.

О своем задержании Анжелика Борис успела сообщить по телефону своему заместителю по Союзу поляков Мареку Заневскому. В милицейский участок прибыл польский консул в Гродно Анджей Рачковский и адвокат активистки. Официальной информации, по какому поводу задержана Борис, пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за несколько дней до ареста задержанная была переизбрана председателем Союза поляков Белоруссии. В ходе своего выступления после переизбрания Анжелика Борис заявляла, что в организации опасаются преследований со стороны белорусских властей.

Причиной опасения стало возбуждение уголовного дела против представительницы польской диаспоры в белорусском Бресте. Её подозревают в организации памятного мероприятия в честь «проклятых солдат». В Белоруссии считают, что эти исторические фигуры причастны к убийствам этнических белорусов, проживавших на востоке Польши.