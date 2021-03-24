Токио, , 09:49 — REGNUM Японский дзюдоист Тосихико Кога, который является чемпионом Олимпийских игр по данному виду спорта, ушел из жизни в возрасте 53 лет. Об этом 24 марта сообщает информационное агентство Киодо.

Уточняется, что японский спортсмен скончался в своем доме в Кавасаки. При этом весной 2020 года его госпитализировали с онкологическим заболеванием и прооперировали.

Также дзюдоист должен был принимать участие эстафете олимпийского огня, которая пройдет в мае в префектуре Сага.

Отметим, Тосихико Кога стал олимпийским чемпионом в 1992 года в Барселоне в весовой категории до 71 кг. Затем завоевал серебряную медаль на Олимпийских Играх в 1996 году в Атланте в весе до 78 кг и выиграл три золотые медали чемпионатов мира. По окончании спортивной карьеры был главным тренером женской сборной Японии по дзюдо.