Каир, , 09:47 — REGNUM Sony объявила о старте предзаказов на консоль PlayStation 5 в Египте. Об этом компания сообщила 23 марта на Twitter-странице подразделения.

Примечательным является то, что в этой стране PS5 будет продаваться за 15 999 египетских фунтов, что по текущему курсу составляет около $1 тыс. или 77,6 тыс. рублей. Стоимость контроллера DualSense составит 1999 египетских фунтов ($130 или 9,9 тыс. рублей).

Компания начнёт собирать предзаказы завтра, 25 марта 2021 года. Издание Game Rant отметило, что, судя по всему, в Египте в продажу поступит только версия PS5 с оптическим приводом.

https://twitter.com/PlayStation_ME/status/1374337753077399552

Напомним, в США рекомендованная розничная цена PlayStation 5 с оптическим приводом составляет $499,99, в России — 46 999 рублей. Стоит отметить, что сегодня в действительности приобрести консоль за такую сумму малореально из-за сложившегося на рынке дефицита.

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