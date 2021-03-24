Владикавказ, , 09:46 — REGNUM В Северной Осетии произошла драка дальнобойщиков в районе пункта пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс». В результате конфликта погиб один из водителей, пишет 23 марта «360».

"В результате драки один из дальнобойщиков, предположительно турецкого происхождения, убил армянского водителя. Конфликт между ними возник на нейтральной территории», — говорится в публикации.

В настоящее время сообщений об инциденте на официальных сайтах правоохранительных органов нет. По данным СМИ, в пограничном управлении ФСБ РФ по Северной Осетии информацию о смертельной драке не подтвердили, но и не опровергли.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по Военно-Грузинской дороге было закрыто для большегрузов в течение нескольких дней из-за непогоды на территории Грузии. В районе границы с российской стороны собралась очередь из нескольких сотен грузовых автомашин.