Ярославль, 24 марта, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Массового закрытия бизнеса в Ярославской области в период пандемии удалось избежать. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Альфир Бакиров сообщил в ходе ежегодного отчета на комитете по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной Думы.

Аппарат бизнес-омбудсмена Альфир Бакиров

По результатам 2020 года в Ярославской области количество малых, микро и средних предприятий сократилось на 3,7%, а индивидуальных предпринимателей — на 3,4%. Бизнес-омбудсмен со ссылкой на Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства сказал, что за минувший год количество субъектов МСП в целом снизилось ориентировочно на 1800.

«Это небольшое падение, и сейчас, по прошествии времени, мы можем констатировать, что массового закрытия бизнеса, как это было в ряде других регионов, нам удалось избежать», — подчеркнул ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Также уполномоченный отметил, что в прошлом году в его аппарат поступило 1110 обращений, что на 53% выше показателя 2019 года. Лидирующими среди проблем бизнеса Альфир Бакиров определил последствия пандемии Сovid-19 и проблемы с получением мер господдержки (41% от общего числа обращений), земельные и арендные отношения (13%), а также проблемы предпринимателей в области государственных и муниципальных закупок (11%).

Обратил бизнес-омбудсмен внимание депутатов и на тему нестационарных торговых объектов. По его словам, количество обращений по этому вопросу не снижается. Предприниматели жалуются, что ранее достигнутые договоренности с муниципальными органами власти нарушаются.

«Условия заключенных договоров на право размещения НТО и так достаточно обременительны для бизнеса. Однако имеют место факты одностороннего их расторжения со стороны органов местного самоуправления под любым предлогом, даже тогда, когда предприниматель не совершил никакого существенного проступка», — подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Проблема НТО актуальна не только для Ярославской области, причем где-то она стоит еще более остро. В 2018 году в Госдуму РФ внесен законопроект о нестационарной и развозной торговле, который может отрегулировать все проблемы на федеральном уровне.

«Очень надеюсь, что закон, который уже два года находится в процессе обсуждения, наконец-то будет принят», — резюмировал ярославский бизнес-омбудсмен.

Как отметил Альфир Бакиров, принятие федерального закона поддерживает объединяющая предпринимателей общественная организация «Опора России».