Джакарта, , 09:45 — REGNUM Правительство столицы Индонезии Джакарты запретит использовать традиционные кукольные фигуры ондел-ондел на улицах, сообщает CNN Indonesia.

По данным источника, индонезийские граждане используют «икону Джакарты» для попрошайничества и уличных выступлений.

В полицейском управлении Джакарты заявили, что причина запрета заключается в том, что образ ондел-ондел стал больше ассоциироваться с попрошайничеством, чем с культурой и формой искусства.

Ондел-ондел разрешат использовать только в рамках культурных мероприятий или фестивалей.

Ондел-ондел — полая фигура высотой около 2−2,5 метров, одетая в яркую одежду.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцины от производителей Novavax и Pfizer поступят в Индонезию во второй половине 2021 года.

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