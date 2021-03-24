Новосибирск, , 09:44 — REGNUM В Новосибирске начата доследственная проверка после травмирования 15-летнего подростка, на которого рухнула наледь с крыши жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что 23 марта поступило сообщение о том, что в Ленинском районе города у дома №16 в 3-ем переулке Серафимовича на подростка с крыши сошла наледь. У пострадавшего диагностирован перелом голени, трещина бедра и многочисленные ушибы лица и головы. Сейчас он находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям ответственным за обеспечение безопасной эксплуатации здания лиц. После чего будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 марта снежная глыба с жилого дома в городе Обь упала на голову 70-летней женщине. Её доставили в больницу.

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