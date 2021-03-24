Барнаул, 24 марта, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В информации о том, что правительство РФ выделит более 12 млрд рублей на субсидии работодателям, пока очень мало деталей, но обозначенная сумма крайне мала. Так считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM от также отметил:

Government.ru Правительство РФ

«Пока сложно сказать, будет ли от этого толк — слишком мало информации о порядке субсидирования. Смущает несколько вещей. Во-первых, сама сумма. 12,146 млрд рублей на всю страну — это очень мало.

Во-вторых, вопрос в том, какие требования будут предъявляться к работодателям при найме ими безработных — если там будет большой пакет требований, то вряд ли кто из них заинтересуется такой возможностью. В-третьих, вопрос с зарплатой — предполагается ли ее «софинасирование» со стороны работодателя или нет и тому подобное.

В общем, сама по себе идея неплохая, но надо смотреть на ее реализацию. Плюсом я предложил бы, как в предыдущие кризисы, занять безработных на общественных работах, оплачиваемых государством, — эта мера себя хорошо зарекомендовала».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что правительство России выделит Фонду социального страхования более 12 млрд рублей на субсидии работодателям, сказано в перечне предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов. Выдержки из документа приводит ТАСС.

Читайте также: Правительство РФ выделит более 12 млрд рублей на субсидии работодателям