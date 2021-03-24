Москва, , 09:49 — REGNUM Жители России не рассматривают некоторые города для переезда. Москва лидирует по итогам этого опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

Переехать в столицу не хотели бы 38% опрошенных. Челябинск совершенно не привлекает 26% респондентов, Владивосток и Хабаровск — по 19%, Оиск и Уфа — по 15% опрошенных.

К переезду в Красноярск не готовы 14%, в Новосибирск — 13%, в Воронеж, Санкт-Петербург и Екатеринбург — по 10%, уточняет RT.

Респонденты указали и причины такого нежелания. Самая распространённая — повышенный уровень стресса, её назвали 35% респондентов. Далее идут такие причины, как плохая экология (34%), дорогое жильё (22%) и невозможность построить желаемую карьеру (21%).

В случае с Москвой респондентов отталкивает стресс и суета (68%), высокие цены на жильё (44%) и плохая экология (41%).

В опросе о городах участвовали более 9 тыс. пользователей сервиса, проживающих во всех регионах страны, в опросе о причинах — более 4,4 тыс. респондентов.