Улан-Удэ, , 09:42 — REGNUM В январе 2021 года реальная зарплата работников в Бурятии, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, достигла 101,3% к уровню января прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Всего в республике насчитывается почти 211 тыс. работников, из которых почти половина трудится в сферах здравоохранения, образования, госуправления и других бюджетных структурах. Средняя зарплата в январе, по предварительной оценке, составила около 41,7 тыс. рублей.

Самую высокую зарплату получают рабочие, занятые в сфере добычи полезных ископаемых, — 77,2 тыс. рублей, или в 1,8 раза выше среднереспубликанских значений. Меньше всех за свой труд получают работники гостиниц и заведений общепита (на 44,9% меньше средней по региону).

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