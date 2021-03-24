Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева намерена к июню представить план расширения ресурсов фонда на $650 млрд.

«Я намерена к июню представить Исполнительному совету (МВФ) официальное предложение о рассмотрении (возможности) нового выделения (средств) в размере $650 млрд», — говорится в распространенном пресс-службой МВФ заявлении Георгиевой.

Отмечается, что выделение дополнительных средств «принесёт пользу всем странам — членам МВФ и поддержит глобальное восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса», уточнила Георгиева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе онлайн-конференции, организованной Всемирной торговой организацией, заявила, что Международный валютный фонд ожидает существенного роста объёмов мировой торговли в 2021—2022 годах.

Фонд прогнозирует, что к 2022 году потери совокупного капитала на развивающихся рынках за исключением КНР составят порядка 22%, а в странах с развитой экономикой — 13%.