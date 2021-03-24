Петрозаводск, , 09:44 — REGNUM В Республике Карелия продолжают стабильно регистрировать по три смерти от ковида в день. За минувшие сутки в регионе скончались 56-ти, 83-х и 84-хлетние местные жители. Об этом 24 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

За прошедшие сутки в республике было зафиксировано 83 инфицированных, что на три человека меньше, чем было выявлено сутками ранее. Таким образом всего с начала пандемии в Карелии выявлено 43 334 случая заражения, 40 220 человек выздоровели, в том числе 153— за прошедшие сутки. Скончались 369 человек.

Помимо этого, начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 5384 пациентов, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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