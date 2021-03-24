Токио, , 09:42 — REGNUM Новая японская ударная дизель-электрическая подводная лодка «Торю» передана в состав Военно-морских сил страны. Об этом 24 марта сообщает информационное агентство Kyodo.

Уточняется, что церемония передачи субмарины прошла на верфи в городе Кобе. При этом данная подлодка является второй в составе ВМС Японии, оснащенной новейшими литий-ионными батареями, которые позволяют ей находиться под водой гораздо большее время.

Отметим, субмарина «Торю» («Сражающийся дракон») является двенадцатой подлодкой класса «Сорю», считающихся в настоящее время основой подводного флота японских ВМС.

Всего в составе военного флота Японии на данный момент 21 подводная лодка.