Москва, , 09:40 — REGNUM Власти Москвы для здоровья и комфортного проживания жителей столицы разрабатывают и внедряют уникальные проекты, соответствующие стандартам Urban Health, сообщили в Стройкомплексе.

По словам главы Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, все программа построены по. принципу «Здоровье во все политики» и объедены с градостроительной стратегией столицы по повышению качества жизни».

Основные направления по стандарту Urban Health — развитие велосипедной инфраструктуры, снижения уровня шума и вибрации, программа «Московское долголетие», новый стандарт поликлиник, ярмарки выходного дня и т д.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году тема X Московского урбанистического форума была «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

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